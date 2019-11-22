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  3. Guilherme'nin menajeri dün Ümraniye'ye gidip Beşiktaş yönetimiyle transfer görüşmesi yaptı

Guilherme'nin menajeri dün Ümraniye'ye gidip Beşiktaş yönetimiyle transfer görüşmesi yaptı

Guilherme'nin menajeri dün Ümraniye'ye gidip Beşiktaş yönetimiyle transfer görüşmesi yaptı

Beşiktaş’ın orta alana transfer etmek istediği Malatyalı yıldızın menajeri Robalinho dün Ümraniye’ye gelip yönetimle görüştü. Robalinho, Guilherme için 1.5 milyon euro, Malatya da 2 milyon euro istiyor.

Adı ara transferde Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme’nin menajeri Marcelo Robalinho dün Siyah-Beyazlı kulübün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi.

Malatya’nın İtalyan Seri B ekiplerinden Benevento’dan 2022 yılına kadar kiraladığı Brezilyalı yıldız için pazarlık yapan Robalinho, futbolcusu için 1.5 milyon euro ücret istedi. Malatya da 2 sezondur formasını giyen futbolcusu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istiyor.

Robalinho instagram hesabından ziyaret fotoğraflarını paylaşınca taraftarlar büyük heyecana kapıldı.

(Star)


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