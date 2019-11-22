Guilherme'nin menajeri dün Ümraniye'ye gidip Beşiktaş yönetimiyle transfer görüşmesi yaptı

Adı ara transferde Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme’nin menajeri Marcelo Robalinho dün Siyah-Beyazlı kulübün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi.

Malatya’nın İtalyan Seri B ekiplerinden Benevento’dan 2022 yılına kadar kiraladığı Brezilyalı yıldız için pazarlık yapan Robalinho, futbolcusu için 1.5 milyon euro ücret istedi. Malatya da 2 sezondur formasını giyen futbolcusu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istiyor.

Robalinho instagram hesabından ziyaret fotoğraflarını paylaşınca taraftarlar büyük heyecana kapıldı.

(Star)