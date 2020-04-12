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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 12:58
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 13:01

Guilherme idmanlarını eşiyle birlikte yapıyor

Guilherme idmanlarını eşiyle birlikte yapıyor

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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, korona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor. Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos oldu.

Dünya etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig’e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon’un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.

Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.

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