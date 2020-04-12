Guilherme idmanlarını eşiyle birlikte yapıyor

Dünya etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig’e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon’un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.
Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Charles Aranguiz'i listesine aldı. Cimbom, Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçecek.
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği iddia edildi.
İtalyan devi Roma, Fenerbahçe'nin ocak ayında 'harcama limiti' nedeniyle transfer edemediği Juan Jesus'u satış listesine koydu. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper için bir kez daha devreye girecek.