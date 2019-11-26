Guilherme, Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ı büyüledi

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme, Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarlardan tam not aldı.

Brezilyalı oyuncunun transferi için girişimlerde bulunulduğu geçtiğimiz günlerde medyada oldukça fazla yer almıştı. Teknik patron Abdullah Avcı'nında yeşil ışık yaktığı oyuncu için Çebi yönetiminin şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ile ismi anılan Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho geçtiğimiz günlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmişti.

Malatya'nın İtalyan Seri B ekiplerinden Benevento'dan 2022 yılına kadar kiraladığı Brezilyalı yıldız için pazarlık yapan Robalinho futbolcusu için 1.5 milyon euro ücret isterken; Malatyaspor'un ise futbolcusu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istediği iddia edilmişti.

(Fotomaç)