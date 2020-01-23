Guilherme: Beşiktaş, federasyonun limitlerine takıldığı için bu transfer olmadı

Yeni Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor’a elendikleri maçtan sonra Beşiktaş’a transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

Brezilyalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş federasyonun limitlerine takıldığı için bu transfer olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum.”