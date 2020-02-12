'Gücümüzü biliyorlar'

AKŞAM
MUKAVELESİ sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki sağ bek Mariano, “esportes”e konuştu. Tecrübeli futbolcu, “Kariyerimde ilk defa 4 maç üst üste asist yaptım. Benim pozisyonumda savunma dışında arkadaşlarımın gol atmasına yardımcı olmak da önemli. Paslarımla hücum hattını beslemeliyim. Son haftalarda üst üste aldığımız galibiyetlerle şampiyonluktaki umutlarımızı canlı tuttuk. Rekabet içinde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda işler gerçekten iyi gidiyor” dedi.
KENDİME İYİ BAKIYORUM
Sambacı, “Türkiye Ligi’ndeki şampiyonluk mücadelesi gerçekten çok zor. Burada birçok harika kulüp bulunuyor. Ancak Türkiye’de herkes Galatasaray’ın gücünü ve kalitesini biliyor. Burada şampiyonluklar yaşadım ve açıkçası 1 şampiyonluk daha almak istiyorum. Son 2 sezonda bunu başarmıştık. Yeniden yapabiliriz. Ancak yine kolay olmayacak. Kendime iyi baktığımı düşünüyorum. Profesyonelce yaşıyorum. Bu sayede üst düzey oynamaya devam ediyorum” yorumunda bulundu.
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