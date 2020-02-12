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aksam.com.tr
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

'Gücümüzü biliyorlar'

'Gücümüzü biliyorlar'

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Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki, “Ligdeki şampiyonluk yarışı çok zor. Birçok harika takım bulunuyor. Ancak burada herkes Galatasaray’ın gücünü ve kalitesini biliyor. Burada bir kupa daha istiyorum” dedi.

AKŞAM

MUKAVELESİ sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki sağ bek Mariano, “esportes”e konuştu. Tecrübeli futbolcu, “Kariyerimde ilk defa 4 maç üst üste asist yaptım. Benim pozisyonumda savunma dışında arkadaşlarımın gol atmasına yardımcı olmak da önemli. Paslarımla hücum hattını beslemeliyim. Son haftalarda üst üste aldığımız galibiyetlerle şampiyonluktaki umutlarımızı canlı tuttuk. Rekabet içinde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda işler gerçekten iyi gidiyor” dedi.

KENDİME İYİ BAKIYORUM

Sambacı, “Türkiye Ligi’ndeki şampiyonluk mücadelesi gerçekten çok zor. Burada birçok harika kulüp bulunuyor. Ancak Türkiye’de herkes Galatasaray’ın gücünü ve kalitesini biliyor. Burada şampiyonluklar yaşadım ve açıkçası 1 şampiyonluk daha almak istiyorum. Son 2 sezonda bunu başarmıştık. Yeniden yapabiliriz. Ancak yine kolay olmayacak. Kendime iyi baktığımı düşünüyorum. Profesyonelce yaşıyorum. Bu sayede üst düzey oynamaya devam ediyorum” yorumunda bulundu.

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