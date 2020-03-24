Guardiola'dan koronavirüs bağışı

İngiltere Premire Lig ekiplerinden Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele amacıyla İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon Euro'luk (6.9 milyon TL) bağışta bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınının Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok etkilediği ülke İspanya.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre İspanya'da corona virüsü ile bağlantılı toplam vaka sayısı 33 bin 89, can kaybı sayısı ise 2 bin 182.

Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola salgınla mücadele amacıyla İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon Euro (6.9 milyon TL) bağışta bulundu.