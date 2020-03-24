Guardiola'dan koronavirüs bağışı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınının Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok etkilediği ülke İspanya.
Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre İspanya'da corona virüsü ile bağlantılı toplam vaka sayısı 33 bin 89, can kaybı sayısı ise 2 bin 182.
Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola salgınla mücadele amacıyla İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon Euro (6.9 milyon TL) bağışta bulundu.
Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinden sonra lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik heyetin listesindeki 10 isim ortaya çıktı. İşte o Galatasaray'ın 2020 yazında kadrosuna katmayı planladığı o isimler...
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalmaya karar verdiğini açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlığını ABD'de öğrenen eşi Fulya Terim, İstanbul'a geldi.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hastanede koronavirüs testi yapıldı. Gümüşdağ, sonuç çıkana kadar kontrol altında tutulacak.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
İngiltere Premire Lig ekiplerinden Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele amacıyla İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon Euro'luk (6.9 milyon TL) bağışta bulundu.