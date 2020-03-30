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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 19:02
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 19:03

Guardiola: "Futbolu özledik"

Guardiola: "Futbolu özledik"

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası daha güçlü bir şekilde geri geleceklerini söyledi.

Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan videosunda, futbolu özlediklerini belirtti.

İspanyol teknik adam, "Birkaç gün önce sahip olduğumuz hayatı da özlüyoruz ancak şimdi bilim insanlarını, doktorları ve hemşireleri dinleme zamanı." ifadesini kullandı.

Taraftarlarına çağrıda bulunan Guardiola, "Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın." değerlendirmesini yaptı.

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