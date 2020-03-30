Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan videosunda, futbolu özlediklerini belirtti.
İspanyol teknik adam, "Birkaç gün önce sahip olduğumuz hayatı da özlüyoruz ancak şimdi bilim insanlarını, doktorları ve hemşireleri dinleme zamanı." ifadesini kullandı.
Taraftarlarına çağrıda bulunan Guardiola, "Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın." değerlendirmesini yaptı.
"WE'LL COME BACK FROM THIS STRONGER..." ��— Manchester City (@ManCity) March 30, 2020
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir kampanya başlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için "Keşke alabilsek" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, hakkında çıkan koronavirüs nedeniyle "yoğun bakımda" iddialarına tepki gösterdi. Kruse, Instagram hesabından paylaştığı videoda evde olduğunu söyledi.