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  3. Guardiola'dan şampiyonluk açıklaması! 'Brighton maçı için hiç endişeli değilim'

Guardiola'dan şampiyonluk açıklaması! 'Brighton maçı için hiç endişeli değilim'

Guardiola'dan şampiyonluk açıklaması! 'Brighton maçı için hiç endişeli değilim'

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, kazanmaları halinde şampiyon olacakları Brighton maçı için hiç endişeli olmadığını söyledi.

Premier Lig'de son haftaya girilirken Brighton'ı mağlup etmeleri halinde şampiyonluğunu ilan edecek Pep Guardiola, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BEBEK GİBİ UYUDUM"

Endişeli olmadığını vurgulayan Guardiola, "Çok mutluyum. Brighton maçı için hiç endişeli değilim. Liverpool'un 7 puan gerisinde olduğumuzda gergindim ama şimdi değilim. Dün gece bebek gibi uyudum." şeklinde konuştu.

"MAÇTAN ÖNCE OYUNCULARA..."

Pep Guardiola sözlerini "Oyunculara maçtan önce 'Son iki sezonda olduğu gibi sahaya çıkın ve oynayın. Kendi futbolunu oynayın. Sonuç ne olursa olsun, hepiniz inanılmaz işler yaptınız' diyeceğim." ifadeleriyle tamamladı.

Premier Lig'de son haftada Manchester City'e Brighton'a konuk olurken Liverpool ise evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak.

(Sporx)

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