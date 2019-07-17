Guangzhou Evergrande, Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu

Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi.

Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi. Galatasaray'ın 13-14 milyon Euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor.

ŞU AN HAYALİ AFRİKA KUPASI

Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Diagne, geçen sezonu özetlerken ''Benim için görkemli bir sezon oldu. Allah'ın yardımı ile Türkiye'de hem şampiyon oldum hem de gol kralı oldum. Eğer Afrika Kupası'nı da kazanırsam pastanın üzerine çilek koymuş olacağım. Kariyerimin altın yılı, bu yıl olur. Milli takımda çok fazla süre alamıyorum ama önemli olan kazanmak. Finale çıkarsak ve ben oynarsam kesin kupayı biz kazanırız.'' şeklinde konuştu.

(Takvim)