Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,713
  • 6,4067
  • 258.588
  • 98598.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Guangzhou Evergrande, Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu

Guangzhou Evergrande, Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu

Guangzhou Evergrande, Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu

Galatasaray'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Senegalli yıldızın Suudi Arabistan'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a Çin'den müjde geldi.

Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi.

Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi. Galatasaray'ın 13-14 milyon Euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor.

ŞU AN HAYALİ AFRİKA KUPASI

Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Diagne, geçen sezonu özetlerken ''Benim için görkemli bir sezon oldu. Allah'ın yardımı ile Türkiye'de hem şampiyon oldum hem de gol kralı oldum. Eğer Afrika Kupası'nı da kazanırsam pastanın üzerine çilek koymuş olacağım. Kariyerimin altın yılı, bu yıl olur. Milli takımda çok fazla süre alamıyorum ama önemli olan kazanmak. Finale çıkarsak ve ben oynarsam kesin kupayı biz kazanırız.'' şeklinde konuştu.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
Nusret evleniyor mu?
<p>Tunceli´nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırk

Teröristlerin Katlettiği Ayaz ve Nupelda´nın Son Görüntüsü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobilde etiket kumpası can yakıyor

Yeşilçam yıldızları gençleşirse