G.Saray'ın şampiyon kadrosundan F.Bahçe'ye bir isim daha

SPOR GÜNDEMİ

Karar zirvesi bugün Karar zirvesi bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.

AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”

Saha kenarına kutu konulsun Saha kenarına kutu konulsun Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”

Milli yıldızı Galatasaray kaptı Milli yıldızı Galatasaray kaptı Gelecek sezon daha ekonomik bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, yerli ve yetenekli ayaklara yöneldi. Yüksek maaşı sebebiyle Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Yunus Mallı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Wolfsburg ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen forma şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı

500 bin Euro'ya rüzgar gibi sağ kanat 500 bin Euro'ya rüzgar gibi sağ kanat Gelecek sezon için daha genç bir kadro kurmak isteyen ve geleceğin yıldız adaylarına yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Sparta Rotterdam'da bulunan 19 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği transfer için Cimbom, Hollanda ekibine 500 bin Euro ödemeyi planlıyor.