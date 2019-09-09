G.Saray'ın eski 2. Başkanı Yasaman: Terim'in de yönetimin de açıklamalarını doğru bulmuyorum

Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in canlı yayında sorularını yanıtlayan Hamdi Yasaman’ın açıklamaları şu şekilde:

Hamdi Yasaman: "Galatasaray camiasına kimse komplo kuramaz"

Fatih Terim’in geçen sene 10 maç ceza aldığını hatırlıyoruz. Terim, geçen sene de ortada bir komplo olduğunu söylemiş ve TFF’ye ithamda bulunmuştu. Bu sene de şiddetini artırdı. Bana göre bu ağır ve gereksiz bir ithamdır. Galatasaray camiasına hiç kimse komplo kuramaz. Galatasaray’ın aleyhine komplo yapıldığına katılmıyorum. Öyle olsa geçen sene de şampiyon olamazdık.

"Fatih Terim'in yaptıklarını politikacılar yapıyor"

Bizim lehimize de aleyhimize de hatalar oluyor. Hakemlerin mesela iyi olduğu söylenemez. Kayserispor maçında rakibin kaç oyuncusu atılacaktı mesela? Kayserispor maçında Galatasaray’ın kollanması diye bir durum oluşmadı. Şansa bir galibiyet aldık. Bazı şeylerin kabahatini başkalarına yüklemek doğru değil. Terim’in yaptıklarını, dış güçler gibi tabirlerini politikacılar kullanıyor. Teknik adamın bunu yapmaması lazım.

Hamdi Yasaman: "Terim'in de yönetimin de açıklamalarını doğru bulmuyorum"

Fatih Terim, camiaya çağrıda bulundu. "Camiayı parçalayacaklar" diyor. Ben bunun arkasında değilim. TFF ile kavga etmenin bir anlamı yok. TFF, Galatasaray’a bir şey yapmıyor. 19:05’te açıklandı deniliyor ama sadece Galatasaray’ın cezası mı açıklandı? Bir sürü kulüp ceza aldı. Terim’in açıklamalarını doğru bulmuyorum. Yönetimin de Terim’in açıklamalarının paralelinde konuşmasını doğru bulmuyorum.

Hamdi Yasaman: "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in bu açıklamalarının arkasında durmuyorum"

Galatasaray lige hazır değil. Transferler zamanında yapılamamış. Şampiyonlar Ligi’ne de hazır değil. Teknik direktörün görevi takımı hazırlamak. Terim’in açıklamalarını da Sayın Cengiz’in açıklamalarını da doğru bulmuyorum. Arkalarında da durmuyorum. Benim gibi düşünen çok insan var. Bu açıklamalar Galatasaray’a zarar veriyor. Fatih Terim, sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Bu açıklamaları doğru bulmuyorum.

Hamdi Yasaman: "Bu komplo teorilerinden vazgeçmek gerekiyor"

Galatasaray Lisesi’ne yapılan atama tartışılıyor. Galatasaray Lisesi ayrı bir kurum, kulüp ayrı bir kurum. Kulüp Galatasaray’ın değil diye afişler bastırılıyor. Oraya müdür tayinlerinin kriterlerinin taraftarlıkla alakası yok. Ayrı bir kriter var. Galatasaray Lisesi Mezunu biri, yetenekleri iyi görünüyor. Mantıken kriterler başkadır, olabilir. Fakat; Fenerbahçe’yi tutması moral olarak içime sinmiyor. Bunun yanında Galatasaray’ın bir deklarasyon yayınlamasını doğru bulmuyorum. Bu konu tartışılıyor ve halledilecektir. Galatasaray’ın içine bomba koyuluyor deniliyor. Bu komplo teorilerinden vazgeçmek gerekiyor. Lise ciddi bir kurumdur. Kolay kolay da yıpratılamaz. Üzücü bir konu tabi ki. (Ajansspor)