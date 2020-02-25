Galatasaray'dan 'konsantrasyon' videosu

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla beklentileri hayli uzağında kalan Galatasaray, üst üste aldığı 7 galibiyetle zirvenin ortağı olmayı başardı. Ligde son hafta, yaklaşık 20 yıldır kazanamadığı ezeli rakibinin sahasından da 3-1’lik zaferle dönene Sarı-kırmızılılar da artık tüm camia şampiyonluğa inanmaya başladı.
Galatasaray’ın sosyal medya hesabı da paylaştığı #KONSANTRASYON etiketli videosu ile Sarı-kırmızılı oyuncularının idmanında görüntüler paylaştı. Videoda dikkat çeken detay ise futbolcuların hırsları oldu…
Galatasaray'dan #KONSANTRASYON paylaşımıhttps://t.co/o5mjYqcHdt— Akşam Spor (@aksamspor) February 25, 2020
Mohamed Elneny, Beşiktaş'a transfer olmasında en büyük katkıyı Mesut Özil'in sağladığını açıkladı.
Hafta sonu oynanan dev derbiden zaferle çıkan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kazandı ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası iki takımında da birçok kişinin PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF ayrıca, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de PFDK’lık olduğuınu bildirdi.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini söyledi.
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.İtalya'da ise maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları da tehlikede... İşte tüm detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.