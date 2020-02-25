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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 21:16
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  • 25 Şubat 2020 Salı 21:17

Galatasaray'dan 'konsantrasyon' videosu

Galatasaray'dan 'konsantrasyon' videosu

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Hafta sonu oynanan dev derbiden zaferle çıkan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kazandı ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline geldi.

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla beklentileri hayli uzağında kalan Galatasaray, üst üste aldığı 7 galibiyetle zirvenin ortağı olmayı başardı. Ligde son hafta, yaklaşık 20 yıldır kazanamadığı ezeli rakibinin sahasından da 3-1’lik zaferle dönene Sarı-kırmızılılar da artık tüm camia şampiyonluğa inanmaya başladı.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabı da paylaştığı #KONSANTRASYON etiketli videosu ile Sarı-kırmızılı oyuncularının idmanında görüntüler paylaştı. Videoda dikkat çeken detay ise futbolcuların hırsları oldu…

 

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