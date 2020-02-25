Galatasaray'dan 'konsantrasyon' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Elneny transferinde Mesut Özil detayı Elneny transferinde Mesut Özil detayı Mohamed Elneny, Beşiktaş'a transfer olmasında en büyük katkıyı Mesut Özil'in sağladığını açıkladı.

G.Saray'dan 'konsantrasyon' videosu G.Saray'dan 'konsantrasyon' videosu Hafta sonu oynanan dev derbiden zaferle çıkan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kazandı ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline geldi.

Derbinin faturası ağır olacak! Cezalar yolda Derbinin faturası ağır olacak! Cezalar yolda Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası iki takımında da birçok kişinin PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF ayrıca, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de PFDK’lık olduğuınu bildirdi.

G.Saray harekete geçti! O pankart... G.Saray harekete geçti! O pankart... Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları virüs yüzünden tehlikede 2020 Tokyo Olimpiyatları virüs yüzünden tehlikede Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini söyledi.

Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.İtalya'da ise maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları da tehlikede... İşte tüm detaylar...