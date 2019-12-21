G.Saray'dan ezeli rakiplerine transfer çalımı! 2.'si de tamam!

Transferde hızlı giden ve Onyekuru'yu Ocak ayında renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için ise Sivasspor'u ikna edememişti. Bunun üzerine Haziran'da sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncudan Emre ile gelecek sezon için ön protokol yapan Aslan, Mert Hakan'ı da bitirmeyi başardı. Sivasspor'da 750 bin TL'ye oynayan Mert Hakan, sarı-kırmızılı kulüpten tam 10 katı teklif aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna, yıllık 7.5 milyon TL ödemeye hazırlanan Galatasaray, ön protokolü hazırladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON DA İSTİYORDU

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği Mert Hakan, çocukluktan beri gönül verdiği sarı-kırmızılı kulübü seçti. İki oyuncu ile söz kesen Galatasaray, gelecek planlarını Mert Hakan- Emre ikilisine göre yapıyor. (Sabah)