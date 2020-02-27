G.Saray'da Faruk Süren çatı aday için o ismi ortaya attı

Sarı-Kırmızılı kulübü, Mart’ta zorlu bir kongre bekliyor. Erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. En son ASY 1905 Derneği’nin açılışında Cengiz’le gerilim yaşayan eski başkanlardan Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında. Süren’in aynı açılışta bir diğer eski başkan Adnan Polat’la görüşerek, Elmas’a destek vermesini istediği, Polat’ın ise “Hayırlısı olsun” cevabını verdiği öğrenildi.
Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in ilk yönetiminde yer alan isimlerdendi
2011’deki kongrede ibra edilmeyerek başkanlık koltuğundan indirilen Adnan Polat’ı, geçtiğimiz sene bir kongrede üyelere alkışlatan Mustafa Cengiz, bir anlamda iade-i itibar sağlamıştı.
(Fanatik)
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