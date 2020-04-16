G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber! Bayern'e gidiyor...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Şilili orta saha Charles Aranguiz'in Bayern Münih'e imza atacağı iddia edildi. Yine Aranguiz'in durumuna ilişkin ise Şili basını birçok farklı iddiada bulundu.

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz'e yönelik transfer iddiaları artıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu belirtilen oyuncu için son olarak Arjantin'den Boca Juniors'ın devreye girdiği belirtilmişti.

Flaş Bayern Münih iddiası!

Şili'de yayın yapan Futuro Radyosu'ndan Juan Ignacio Abarca ise flaş bir iddiada bulundu. Oyuncunun eski kulübü Internacional veya Boca Juniors formasıyla Güney Amerika'ya dönmeyeceğini ve Bayern Münih ile anlaştığını açıkladı.

Abarca, sezon sonu kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun Bayern imzası ile kariyerinin son bölümünde dev bir adım atacağını aktardı. Birçok kaynaktan oyuncunun durumuna ilişkin iddialar sürerken Radio Cooperativa'dan Mark Cardenas da oyuncunun Bayern Münih'e transfer olmayacağını belirtti.

Leverkusen'de kalması bekleniyor

Yine Şili basınından ENCANCHA ise oyuncunun Bayern Münih'e gitmeyeceğini ve Bayer Leverkusen ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağını aktardı.

El Mercurio'ya göre ise Leverkusen, oyuncuyu tutmak adına uğraş veriyordu fakat corona virüs salgını görüşmelerin sadece durmasına neden oldu.

(Fanatik)