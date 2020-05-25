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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:29
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Ahmed Musa'dan açıklama

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Ahmed Musa'dan açıklama

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Transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bu sefer Ahmed Musa için yarışa girdi. Yıldız futbolcu da hakkındaki transfer iddiaları ile alakalı açıklamalarda bulundu.

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ahmed Musa, Instagram canlı yayınında transfer iddialarına dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte Ahmed Musa'nın sözleri...

"Ben Leicester City'den ayrılmaya karar verdiğimde de bu transfer iddiaları çıkmıştı. Şu an Al Nassr'dayım ve Al Nassr'ı çok seviyorum. Sözleşmemin sonuna kadar kulübümde kalacağım.

"BUNU BİLSEYDİM TRANSFER OLMAZDIM"

Ben Leicester City'e transfer olmadan önce, 'Riyad Mahrez ayrılacak ve yerini sen alacaksın." dediler. Ancak, Riyad Mahrez ayrılmadı. Eğer bunu bilseydim Leicester'a transfer olmazdım. CSKA Moskova'da kalırdım daha iyi..."

"LEICESTER CITY ÇOK KARIŞTI"

Ben Leicester'a imza attığımda kadroda birçok kanat oyuncusu vardı. Yeterince oynama fırsatı bulamadım. Claudio Ranieri, beni Jamie Vardy ile birlikte oynatırdı. Bazen sağ kanatta, bazen sol kanatta oynaattı. Ancak, Craig Shakespeare de gönderildikten sonra Leicester City çok karıştı ve ben de ayrılma kararı verdim."

BONSERVİSİ 16.5 MİLYON EURO

27 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu Ahmed Musa'nın kulübü Al Nassr ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ahmed Musa, 16.5 milyon euro bedelle transfer olduğu Al Nassr'da bu sezon 22 maça çıktı ve 2 gol atıp 5 asist yaptı. (A Spor)

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