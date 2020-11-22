G.Saray ve F.Bahçe transferde dünya yıldızı için karşı karşıya

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez yeşil sahaların dışında, transferde karşı karşıya geliyor... Todofichajes'in aktardığı bilgilere göre gündemin bir numaralı ismi Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa.
2021 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Diego Costa için Türk kulüpleri hayli yoğun bir mesai harcıyor. Ocak ayından itibaren resmi olarak istediği kulüple görüşebilme hakkına sahip Costa için İstanbul devlerinin devrede olduğu kaydedildi.
Öte yandan geçtiğimiz yaz MLS, Çin ve Suudi kulüplerinin oyuncuya teklif yaptığı, aynı kulüplerin yeniden Costa için devreye gireceği ifade edildi. Buna karşın Costa'nın aklında Türkiye olduğu ve en iyi teklifin Türkiye'den geleceği yazıldı.
MÜZAKERELER BAŞLIYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Costa'ya en ideal sözleşmeyi önereceği dile getirilirken, Beşiktaş'ın da transfer olasılığını düşündüğü ancak yaşanılan mali problemler nedeniyle siyah beyazlıların temkinli yaklaşacağı kaydedildi.
FALCAO'NUN YERİNİ ALABİLİR
Galatasaray'ın Costa transferinin, Falcao'nun ayrılığının ardından gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı ve Fenerbahçe'nin bu operasyonda en büyük rakibi olacağı, tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
Galatasaray'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.
Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.
Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.
Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederken Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve Ronaldo'nun 2. golünde asist yaptı.