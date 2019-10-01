GS PSG maçı şifresiz mi? PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GS PSG maçı şifresiz mi? sorusu maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulduğu maçta ilk 11'lerde belli olmaya başladı. PSG’nin birçok yıldızı Neymar da dahil bu mücadelede forma giyemeyecek. Futbol severler GS PSG maçı şifresiz mi, hangi kanalda? diye araştırıyor. İşte PSG Galatasaray maçına ilişkin tüm detaylar..

GS PSG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Galatasaray PSG maçı bugün saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. GS - PSG maçı bu kanalda şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY PSG HAKEMLERİ BELLİ OLDU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

FATİH TERİM'DEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Rakiplerinin güçlü bir ekip olmasına rağmen maçların sahada kazanıldığına vurgu yapan Terim, "Evet belki Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle oynuyoruz ancak biz de buraların yabancısı değiliz. Galatasaray forması bu arenada çok maç oynadı ve birçok devi dize getirdi. Hiçbir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Sizden istediğim Galatasaray'ın tarihinde olan birçok zaferden yenisini yaşatmanız" ifadelerini kullandı.

"BEN KALİTENİZİ BİLİYORUM, AVRUPA DA ÖĞRENSİN"

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Terim, "Eleştiriler yapılıyor olabilir ancak ben sizin kalitenizi biliyor ve güveniyorum. Oyun planımıza sadık kalır, yüksek konsantrasyonla oynarsak bu maçtan 3 puan çıkarmamamız için hiçbir neden yok" dedi.

GALATASARAY PSG MAÇI MUHTEMEL 11

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera,

Mariano,

Luyindama,

Marcao,

Nagatomo,

Nzonzi,

Seri,

Belhanda,

Babel,

Fehgouli,

Falcao

PSG MUHTEMEL 11

Navas,

Meunier,

Silva,

Kimpembe,

Bernat,

Gueye,

Marqinhos,

Veratti,

Sarabia,

Di Maria,

Icardi