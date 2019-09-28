GS FB maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

GS FB maçı şifresiz mi? futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 6. hafta müsabakasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önemli müsabakayı tribünden takip edecek. Vatandaşlar mücadeleyi kaçırmamak için GS FB maçı şifresiz mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylarıyla Galatasaray Fenerbahçe maçı..

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün saat 20:00’de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

GS FB MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? GS FB MAÇI CANLI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Galatasaray Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç canlı anlatımla sitemizde yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY

Muslera,

Mariano,

Marcao,

Luyindama,

Nagatamo,

Seri,

Nzonzi,

Babel,

Belhanda,

Feghouli,

Falcao

FENERBAHÇE:

Altay,

Ozan,

Zanka,

Jailson,

Dirar,

Emre,

Gustavo,

Deniz,

Max Kruse,

Tolga,

Vedat

HASAN, ISLA VE MOSES DE YOK!

Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem Büyük, Emre Mor, Andone, Jimmy Durmaz, Seri, Lemina, Falcao, Babel ve Nzonzi, Sarı-Lacivertli rakiplerine karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, bugün eski takımı Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla’nın yanı sıra özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Victor Moses’ın da hazır olmadıkları gerekçesiyle Galatasaray mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

BİLETLERİN TAMAMI TÜKENDİ

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray’a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014’te 2-1’lik skorla yaşayan Sarı-Lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı’nda yaptığı 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, kendileri için ayrılan biletleri tüketti. Fenerbahçeli taraftarlar da biletlere yoğun ilgi gösterdi. TT Stadı’nda Sarı-Lacivertli i taraftarlar için ayrılan 2 bin 481 bilet de kısa sürede bitti.