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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:09
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:09

Gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş deplasmanda bozguna uğradı

Gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş deplasmanda bozguna uğradı

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Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son hafta karşılaşmasında Fransız JDA Dijon'a 88-47 yenildi.

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 88-47 yenildi.

Fransa'nın Dijon şehrindeki Jean-Michel Geoffroy Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk çeyreği 16-13, ilk yarıyı ise 40-25 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte 20-2'lik üstünlük kuran JDA Dijon, son çeyreğe 60-27 önde girdi. Son bölümde de etkile oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, mücadeleden 88-47 galip ayrıldı.

Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım 7. mağlubiyetini alırken, JDA Dijon grubu 9 galibiyetle tamamladı.

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