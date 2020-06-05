Griezmann yeni adresini resmen açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Antoine Griezmann, kariyerini MLS'te sonlandırmak istediğini söyledi.

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, kariyer planlaması hakkında açık konuştu.

29 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da kupalar kazandıktan sonra futbol günlerinin son dönemini ABD'de geçirmek istediğini açıkladı.

Los Angeles Times'a konuşan Griezmann "Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Bunları başardıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gideceğim. Hangi takımda olacağını bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum. ABD'de önemli bir takımın parçası olmak ve o takımla şampiyonluk mücadelesi vermek hedeflerim arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.