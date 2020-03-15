Gremiolu futbolcular, koronavirüs salgınına rağmen ertelenmeyen maça maskeyle çıktı

Brezilya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesine karşın liglerin sürmesi, tepkilere yol açtı.
Gremio Kulübünün oyuncuları ise işi bir adım ileri taşıdı ve tepkilerini Sao Luiz ile oynadıkları Gaucho Eyalet Şampiyonası 2. tur karşılaşmasının seremonisine maskeyle çıkarak gösterdi.
Gremio Teknik Direktörü Renato Portaluppi ve yedek oyuncular da 3-2 kazandıkları mücadele boyunca kulübede maskeyle oturdu.
Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçı izlemek isteyen milyonlarca taraftar "Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...
süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için herkesi sakin olmaya davet etti.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.