Gremio'dan Younes Belhanda açıklaması: Bu futbolcu bizim dikkatimizi çekmedi

Gremio Başkan Yardımcısı Paulo Luz, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Younes Belhanda'yı istediklerine dair basında çıkan haberlere cevap verdi. Luz, “Bu futbolcu bizim dikkatimizi çekmedi” dedi.

Gremio Başkan Yardımcısı Paulo Luz, Faslı futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Luz açıklamasında, "Belhanda ile ilgili bir bilgim yok. Çok geniş bir oyuncu veritabanımız var, bu futbolcu bizim dikkatimizi çekmedi” ifadelerini kullandı.



BU SEZON 33 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST

Galatasaray’la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve garanti 3 milyon 350 bin euro ücret alan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.