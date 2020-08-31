GranFondo Yol Bisiklet yarışı gerçekleştirildi

AKŞAM

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen GranFondo Yol Bisiklet yarışı dün gerçekleştirildi.

Katılımın 2000 kişi ile sınırlandırıldığı etkinlikte, kısa parkura katılanlar 76.7 km, uzun parkura katılanlar ise 102.8 km’de mücadele etti. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar “Bu çok anlamlı günde Bursa’da olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. ‘Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset’ sloganıyla düzenlenen önemli bir yarış. Turkcell olarak bu tarz organizasyonları destekliyoruz. Ayrıca her zaman insanların daha çok spor yapmasını destekliyoruz” dedi.