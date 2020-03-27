Grande kazanacaksın

Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi olan Gennaro Gattuso, koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli teknik adama bir mesaj gönderdi.

Fatih Terim ve Gattuso'nun mazileri 2001 yılına dayanıyor. Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönem Gattuso değişmez orta saha oyuncularından bir tanesiydi. İkilinin bağı daha sonrasında da devam etti. İtalyan futbol efsanesi Gattuso Terim'i zor gününde de yalnız bırakmadı.

GRANDE KAZANACAKSIN

Gattuso Haber Global'e verdiği mesajda, "Grande bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum ve iyi olmanı diliyorum. Ben Gattuso selam ve saygılarımla" dedi. Gattuso son olarak Serie A takımlarından Napoli'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.