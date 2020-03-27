Grande kazanacaksın

Fatih Terim ve Gattuso'nun mazileri 2001 yılına dayanıyor. Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönem Gattuso değişmez orta saha oyuncularından bir tanesiydi. İkilinin bağı daha sonrasında da devam etti. İtalyan futbol efsanesi Gattuso Terim'i zor gününde de yalnız bırakmadı.
GRANDE KAZANACAKSIN
Gattuso Haber Global'e verdiği mesajda, "Grande bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum ve iyi olmanı diliyorum. Ben Gattuso selam ve saygılarımla" dedi. Gattuso son olarak Serie A takımlarından Napoli'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.
Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi olan Gennaro Gattuso, koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli teknik adama bir mesaj gönderdi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında bir basın toplantısı düzenledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek çağrısında bulundu ve "Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ile Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Elazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Melih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.