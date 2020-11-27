AKŞAM

Arjantin ve dünya futbolu, tarihe adını altın harflerle yazdıran Diego Armando Maradona'yı ‘Gracias Maradona' sözleriyle uğurladı.

Evinde kalp krizi geçirdiği otopside de ortaya çıkan Maradona’nın son nefesini verirken yanında yeğeni vardı. Ünlü yıldız, yeğenine “İyi değilim” dedi. Ancak yapılan müdahaleler onu hayatta tutmadı. Tüm futbolseverler 10’a başlıktaki sözle veda etti.



DÜNYA futbolunun en önemli yıldızlarının başında gelen ve kimi futbol otoritelerine göre de ‘en iyisi’ olan Diego Armando Maradona’nın şok ölümü herkesi yasa boğdu. Tüm dünya Maradona’nın arkasından gözyaşı dökerken, 60 yaşında hayata veda eden efsane ismin yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu öldüğü netlik kazandı. Buenos Aires eyalet Başsavcısı John Broyad, Maradona’nın ölümüyle ilgili açıkladığı raporda, “Ölüm öğlen saat 12.00 gibi gerçekleşmiş. Suç belirtisi yok. Kalp krizi sonucu ölüm gerçekleşmiş” dedi.

SON GÖREN YEĞENİ

Maradona’nın öldüğü sırada ise yanında kız kardeşi Mario Rosa’nın oğlu Jonatan Esposito vardı. Ünlü efsaneyi canlı olarak son gören ve son nefesini verirken yanında olan yeğeni, Maradona’nın yatağına gitmeden önce kendisine “Hasta hissediyorum. İyi değilim” dediğini söyledi. Esposito, Maradona’yı hemşirenin kontrol ettiğini ve hemen telefonla yardım istediğini ancak sağlık ekibi gelene kadar Maradona’nın hayata gözlerini yumduğunu belirtti. Diego’nun naaşı sonrasında evinden alınıp hastaneye götürüldü.

ŞİMDİ AĞLAMA ZAMANI

Ünlü yıldızın cenazesi konvoylarla morga kaldırılırken, Arjantin halkı da Maradona’nın ölüm haberi sonrasında sokaklara döküldü. Argentinos Juniors Stadı çevresinde toplanan vatandaşlar Maradona için sloganlar attı. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona için Arjantin’de trafik ışıklarına bile “Gracias Maradona” yazıldı. Arjantinliler, gözyaşları içinde efsanelerini uğurlarken, İtalya Napoli’de de durum farksızdı. Napoli’de gözyaşları sel oldu ve “Şu an ağlama zamanı, kelimelerin de zamanı gelecek” denildi. Ünlü yıldızın cenaze töreninin ise saatlerce süreceği açıklandı.

TÖREN EŞ ZAMANLI

ARJANTİN’DE olduğu gibi Napoli’de de Diego Armando Maradona’nın yası tutuluyor… Ünlü oyuncu için Napoli ve Arjantin’de eş zamanlı törenler düzenlenecek.

DOKTOR HATASI

ÜNLÜ yıldızın eski doktoru Alfredo Cahe, Maradona’nın doktor hatası yüzünden öldüğünü söyledi ve “Donanımı olmayan bir evde değil, hastanede kalmalıydı. Oda da bir doktor olmalıydı” dedi.

DÜNYA DIEGO’YA VEDA ETTİ

DÜNYA basını Maradona’nın ölümünü manşetlerine taşıdı... İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız basınının yanı sıra birçok ülkede “Tanrı öldü, Tanrı’nın eli artık cennette, Adios Maradona” gibi manşetler atıldı.

SERVETİ ŞÖHRETİ KADAR BÜYÜK

MARADONA, beklenmedik ölümünün ardından arkasında şöhreti kadar büyük bir servet bıraktı. Evler, apartmanlar, lüks arabalar, pahalı hediyeler... Toplamı hesaplandığında 75 milyon doları aşıyor.

EFSANENİN 11 ÇOCUĞU VAR

MARADONA’NIN kanunen kabul ettiği 5 çocuğu bulunuyor... Arjantinli, Küba’da üç çocuğun daha babası olduğunu ve onlara da soyadını vereceğini duyurmuştu. Ancak gayri resmi olarak Maradona’nın 11 çocuğu olduğu belirtildi.

MEZAR TAŞINA BU YAZIYI İSTEDİ

MARADONA’NIN daha önce bir programda, “Mezar taşına ne yazılmasını istersiniz” şeklindeki soruya, “Futbol sayesinde gökyüzüne ellerimle dokundum” şeklinde vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

SPORTMEN DEĞİLDİ

MARADONA’NIN eliyle attığı unutulmaz golün mağduru İngiliz kaleci Shilton, “Maradona büyük futbolcuydu ancak 86 Dünya Kupası’nın kaderini değiştiren bu golü attığı için bir özür dileyecek sportmenlikten yoksundu” dedi.

10 NUMARA EMEKLİ OLSUN

MARSİLYA Teknik Direktörü Villas Boas, Maradona’nın ölümü sonrasında FIFA’ya çağrıda bulundu ve “FIFA onun 10 numaralı formasını emekli etsin” önerisini getirdi.

TÜRKİYE’YE DE GELMİŞTİ

MARADONA, Sevilla’da forma giydiği dönem, 1993’te Galatasaray’la oynanan hazırlık maçında forma giydi. Ardından özel bir televizyondaki yarışma programına katıldı ve Türk halkının aklına “Maraba Televole” sözleriyle de yer etti.

ASLA ÖLMEYECEK

MARADONA’NIN oğlu da babası için bir veda mesajı yayınladı: “Kalbimin kaptanı asla ölmeyecek.”