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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 11:39
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Göztepe'ye transfer müjdesi

Göztepe'ye transfer müjdesi

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DHA

Süper Lig'de transfer sezonunda Burak, Kubilay, İrfancan, Ideye, Ndiaye, Nwobodo, Megyeri ve Burekovic'i resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil takviyelerin süreceğini söyledi.

Bu sezonun çok zorlu geçeceğini ifade eden Başkan Sepil, "Takımımıza 1 ya da 2 takviye daha yapmayı planlıyoruz. Sonrasına bakacağız. Giden futbolcular da olabilir. Zor bir sene geçireceğiz ve bu sezonu başarıyla bitirmek çok önemli. Lige iyi başladık ancak önemli olan bundan sonra çizgimizi korumak" diye konuştu.

Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda 3’üncü hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda yeni transfer Nwobodo’nun sağ diz yan çapraz bağlarından sakatlanması moralleri bozarken, İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ise iyileşti. Sakatlığından dolayı Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında şans bulamayan deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara başladığı açıklandı. Napoleoni’nin bu hafta kadroya dahil edileceği ancak maça kulübede başlayacağı öğrenildi.

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