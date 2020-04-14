  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 13:39
  • |
  • 14 Nisan 2020 Salı 13:39

Göztepe'ye Serdar Gürler'den sonra bir müjde de Soner Aydoğdu'dan

Göztepe'ye Serdar Gürler'den sonra bir müjde de Soner Aydoğdu'dan

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha Soner Aydoğdu, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Gürler’in, "Burada yarım kalmış hedeflerim var. Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum. Göztepe’de kalmak istiyorum" açıklamasının ardından gözler Soner’e çevrildi.

Medipol Başakşehir’den kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepe’de devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Soner’in, “Göztepe’de çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu sezon Göztepe ile 22 Süper Lig maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu 3 gol atıp, 7 asist yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır

title

Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin Galatasaray'a transferine onay

title

Atiba Hutchinson yeni kontrat için teklif bekliyor

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a
Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a

Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır
Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır

Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerde görev alabileceğinin sinyallerini verdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Fenerbahçe iddialarına 'Neden olmasın' dedi.

Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam
Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam

Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun transferi için bir süredir Galatasaray ile çekişiyordu.

Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu
Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu

Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu

Teda'ya transferi Corona virüs nedeniyle direkten dönen Diagne'nin Çin'de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin hâlen gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Sürpriz...
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Sürpriz...

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Sürpriz...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk planı ortaya çıktı. tecrübeli futboclu Emre Belözoğlu'nun sezon sonu futbolu bırakması beklenirken, Luiz Gustavo takımın yeni kaptanı olacak.

Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama
Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama

Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin akıbeti hakkında bir açıklama daha yaptı. Özdemir, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim için karantina günleri sona erdi
Fatih Terim için karantina günleri sona erdi

Fatih Terim için karantina günleri sona erdi

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.