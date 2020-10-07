Göztepe'ye Napoleoni ve Nwobodo müjdesi

Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle ilk 4 haftada 1 dakika bile süre alamayan İtalyan forvet Stefano Napoleoni'nin takımla çalışmalara katıldığı, sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Obinna Nwobodo'nun ise düz koşulara başladığı belirtildi. Özellikle Napoleoni'nin milli aranın ardından takıma döneceği ve Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında kadroda yer alacağı ifade edildi.
Macaristan'ın Ujpest takımından gelen Nwobodo'nun ise bu haftayı koşularla tamamlayıp gelecek hafta takıma dahil olacağı bildirildi. Ancak Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe maçında süre almasının zor olduğu ve sonraki Kasımpaşa müsabakasında formasına kavuşacağı öğrenildi. Takıma en son Trabzonsporlu dahil olan Brezilyalı orta saha Guilherme'nin de Göztepe'ye çabuk uyum sağladığı ifade edildi. Deneyimli oyuncunun idmanlarda teknik ekibin gözüne girdiği, takımın en hırslı oyuncularından biri olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 16 futbolcunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri parmak ısırttı. Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızları, geride bıraktığımız sezonda toplam 127 gol, 65 asist yaparak 192 gole direkt katkı sağladı.
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