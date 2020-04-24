Göztepe'nin vazgeçilmezi Titi

Eski çalıştırıcı Tamer Tuna’nın sürekli oynattığı deneyimli stoper, genç teknik adam İlhan Palut’un da en güvendiği oyunculardan biri oldu. Güçlü fiziği ile savunmanın göbeğinde istikrarlı bir grafik ortaya koyan Titi, bu sezon toplam 26 resmi maçta görev aldı. Hem Tuna hem de Palut savunmanın göbeğinde birçok futbolcuyu denese de Titi’yi yedeğe çekmedi.
Titi’nin bu sezon defanstaki partnerleri ise sakatlık ya da cezalardan dolayı birçok kez değişti. Titi sezon boyunca Alpaslan, Reis, Borges ve Leo ile birlikte Göztepe kalesini savundu. Geçen sene Bursaspor’dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Sambacı’nın sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Her fırsatta Göztepe’de mutlu olduğunu dile getiren Titi’nin yeni sezonda da takımda kalmaktan yana tavır sergilediği öğrenildi. Yönetimin de Titi’yi bırakmak istemediği, yapılacak görüşmelerin ardından Brezilyalı ile yeni bir mukavele imzalanacağı vurgulandı.
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.
Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.
Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş, Alanyaspor'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü Papiss Cisse ile 1 yıllık sözleşme yapmak istiyor.
Suudi basını, ülkeden ayrılan Fransız futbolcunun geri dönmeyeceğini iddia etti. Onun yerine Falcao düşünülüyor. Fransız forvetin ise Galatasaray'a geleceği yazıldı.
Slaven Bilic, Hırvat oyuncunun transferiyle ilişkili soruya, “Tabii ki oyuncuları izliyoruz. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var” cevabını vererek yeşil ışık yaktı.