Göztepe'nin transferde gözü Rusya'da

Yeni Asır

Göztepe, Rus ekibinde başarılı bir performans sergileyen Marcus Berg'e kancayı taktı. İsveç Milli Takım forması da giyen 34 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Süper Lig'de hücum hattında sıkıntı yaşayan Göztepe yönetimi, ara dönemde birçok yıldıza kanca attı.

Bonservis engeli olmayan Bony, Niasse, Yaya Sanogo ve Adama Diomande gibi isimlere talip olan Göz-Göz, aradığı ismi Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Krasnodar forması giyen İsveçli 34 yaşındaki Marcus Berg'i listenin başına yerleştirdi.

Bony, Niasse ve Sanogo gibi yıldızların transferini maliyeti nedeniyle rafa kaldıran Göz-Göz, Rusya'da başarılı bir grafik çizen Berg'i kadrosuna katmak için şartları zorlayacak.

GÖZ-GÖZ BÜTÇE AYIRDI

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon da gündemine aldığı İsveçli yıldız için yeni bir hamle yaparak menajeri kanalıyla futbolcunun nabzını yokladı. Berg'den henüz net bir cevap alamayan Göz-Göz'ün önündeki bir engel daha da futbolcunun sezon sonuna kadar kulübüyle olan sözleşmesi.

Futbolcuyu ikna etmesi halinde Rus ekibi Krasnodar'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak olan Göz-Göz, bunun için de bir bütçe ayırdı. Başkan Mehmet Sepil'in bu transferle özel olarak ilgilendiği ve ikinci yarıda sorun yaşamamak için transferi kaçı nılmaz olarak gördüğü öğrenildi.