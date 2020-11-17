Göztepe'nin transferde gözü Rusya'da

Süper Lig'de hücum hattında sıkıntı yaşayan Göztepe yönetimi, ara dönemde birçok yıldıza kanca attı.
Bonservis engeli olmayan Bony, Niasse, Yaya Sanogo ve Adama Diomande gibi isimlere talip olan Göz-Göz, aradığı ismi Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Krasnodar forması giyen İsveçli 34 yaşındaki Marcus Berg'i listenin başına yerleştirdi.
Bony, Niasse ve Sanogo gibi yıldızların transferini maliyeti nedeniyle rafa kaldıran Göz-Göz, Rusya'da başarılı bir grafik çizen Berg'i kadrosuna katmak için şartları zorlayacak.
GÖZ-GÖZ BÜTÇE AYIRDI
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon da gündemine aldığı İsveçli yıldız için yeni bir hamle yaparak menajeri kanalıyla futbolcunun nabzını yokladı. Berg'den henüz net bir cevap alamayan Göz-Göz'ün önündeki bir engel daha da futbolcunun sezon sonuna kadar kulübüyle olan sözleşmesi.
Futbolcuyu ikna etmesi halinde Rus ekibi Krasnodar'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak olan Göz-Göz, bunun için de bir bütçe ayırdı. Başkan Mehmet Sepil'in bu transferle özel olarak ilgilendiği ve ikinci yarıda sorun yaşamamak için transferi kaçı nılmaz olarak gördüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde zorlu bir fikstüre girdiklerini belirtti, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tam destek verilmesini istedi.