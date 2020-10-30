Göztepe'nin konuğu lider Alanya

Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Göztepe, 7. haftaya 7 puan ve averajla 9. sırada girdi. Göztepe, ligin 7. haftasında lige iyi bir başlangıç yapan ve 16 puanla liderlik koltuğunda bulunan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 16.00'da hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Gürsel Aksel Stadı Batı Tribünü'nde oluşturulan geçici localarda, geçen sezon kombine bileti olanların arasından kura ile belirlenen taraftarlar müsabakayı izleyebilecek.
ALANYASPOR'LA 7. RANDEVU
Aytemiz Alanyaspor'la son 3 sezonda 6 maça çıkan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 müsabakada Göztepe 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 11 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü.
İzmir'deki 3 karşılaşmada rakibine mağlup olmayan Göztepe, sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
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