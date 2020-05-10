Göztepe'nin istediği Cyle Larin, transfere sıcak bakıyor

LARİN YEŞİL IŞIK YAKTI
Belçika'da iyi bir sezon geçiren ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Larin'in kiralık olarak kadroya katılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Zulte Waregem'de sezonun tamamlamaya hazırlanan golcüyle bağlantıya geçerek nabız yokladı. Kendisini Süper Lig'de kanıtlamayı düşünen Kanadalı başarılı oyuncunun da Göz-Göz'e yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim futbolcuyla görüşmeleri belirli bir noktaya getirip Beşiktaş'a resmi teklifini iletecek.
AMERİKA'DA VİTRİNE ÇIKTI
Kanada'da Sigma FC altyapısında yetişen Cyle Larin, Amerika'da gösterdiği performansla vitrine çıktı. ABD'de Ucam Huskies ve Orlando City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer oldu.
Belçika'da Zulte Waregem formasıyla başarılı bir sezon geçiren Cyle Larin, sahaya çıktığı 37 resmi maçta 9 gol atıp, 11 asist üreterek takımına müthiş bir skor katkısı sağladı. Kanadalı oyuncunun bu performansı Göztepe'nin dikkatini çekti.
PALUT'TAN TİTİ TALEBİ
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan yönetime Titi çağırısı geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Brezilyalı stoperin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adamın yönetime, "Titi'yi mutlaka takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi.
(Yeni Asır)
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapılmış ve bir futbolcu ile bir personelin testi pozitif çıkmıştı. Siyah-Beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi.