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aksam.com.tr
  • 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:34
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Göztepe'nin ilk 11 istikrarı dikkat çekti

Göztepe'nin ilk 11 istikrarı dikkat çekti

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Göztepe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk 4 haftasındaki maçlarda aynı ilk 11'le sahada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki sezon arasının kısa tutulduğu Süper Lig'de takımlar, kadrolarını transfer döneminin son günü olan 5 Ekim Pazartesi gününe kadar güçlendirdi.

Ligde geride kalan 4 haftalık periyotta Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, tüm maçlarda aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekipte bu 11 isimden 2'si takıma yeni katılan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Brown Ideye oldu.

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor ikişer maçta aynı ilk 11'le sahada yer aldı

- TRABZONSPOR'DA SADECE 3 FUTBOLCU

Göztepe'de 11 oyuncu tüm maçlarda ilk 11'de forma giyerken Trabzonspor'da bu sadece 3'te kaldı.

Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'da 9, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor'da 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'da 7, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor'da 6, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor'da 5, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'da dörder isim bu sezonun tüm maçlarında ilk 11'de oynadı.

- YEDEK KULÜBESİ

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 12 futbolcu takımlarının tüm maçlarında oyuna sonradan dahil oldu. Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe, Göztepe'de Cherif Ndiaye ile Dzenan Burekovic, Fraport TAV Antalyaspor'da Dever Orgill ile Lukas Podolski, Gaziantep FK'de Enver Cenk Şahin, Galatasaray'da Ryan Babel ve Gaziantep FK'de Zvonimir Kozulj 4 maçta da oyuna sonradan dahil oldu.

Ligde birer maçı eksik olan ekiplerden Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, İttifak Holding Konyaspor'da Musa Çağıran, MKE Ankaragücü'nde Orkan Çınar ile Saba Lobjanidze de takımlarının çıktığı tüm müsabakalarda yedek kulübesinden forma şansı buldu.

- YEDEK KULÜBESİNDEN 14 GOL

Ligin ilk 4 haftasında atılan 85 golün 14'ü oyuna sonradan giren isimlerden geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Oltan Karakullukçu ile İttifak Holding Konyaspor'dan Artem Kravets yedek kulübesinde başladıkları müsabakalarda oyuna dahil olup ikişer gol attı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko, Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile Jeremain Lens, Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, Fatih Karagümrük'te Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de Jose Sosa, Fraport TAV Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar, Hatayspor'da Helder Barbosa, Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ve Trabzonspor'da Gaston Campi ise müsabakalara yedek başlamalarına rağmen takımları adına birer gol üretti.

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