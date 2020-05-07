Göztepe'nin hedefi Şener Özbayraklı

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ve önümüzdeki sezon kemerleri sıkacak olan Süper Lig ekibi Göztepe, maliyeti düşük yerli isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine son olarak G.Saray'da sözleşmesi devam eden sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı geldi. G.Saray'da bu sezon forma şansı bulamayan ve daha çok süre almak istediği bir takıma gitmek istediğini yönetime bildiren Şener için Göztepe devreye girdi.
PİYASA DEĞERİ 350 BİN EURO
İstanbul temsilcisiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcuyla bağlantıya geçen kurmaylar şartların oluşması halinde bonservis için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalacak. 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 350 bin Euro olması da Göztepe'yi cesaretlendirirken Şener'le yapılan ilk görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Gelecek yıl kadrosundaki yabancı oyuncuların sayısını azaltmayı planlayan sarıkırmızılılar, uygun bir bonservis bedeliyle G.Saraylı yıldızı kadroya katmayı planlıyor.
10 MAÇTA FORMA GİYDİ
Göztepe'nin kadrosuna katmayı planladığı Şener Özbayraklı, G.Saray'da bu sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplam 10 maçta görev alabildi. 585 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu G.Saray ile ipleri kopardı.
BURSASPOR'DA VİTRİNE ÇIKTI
Arsinspor altyapısında yetişen Şener, sırasıyla Osmanlıspor, Keçiörengücü ve Bugsaş'ta forma giydikten sonra Bursaspor'a transfer oldu. Bursa ekibindeki performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çeken ve İstanbul'a giden 30 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu G.Saray da umduğu ortamı bulamadı.
(Yeni Asır)
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