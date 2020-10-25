Göztepe'nin golcüleri kayıplara karıştı

Transfer döneminde kadroya dahil edilen Brown Ideye, Cherif Ndiaye ve Burak Süleyman geride kalan 6 maçta sadece toplamda 1 gol atabildi. Yunanistan’ın Aris takımından gelen Nijeryalı Ideye 6 karşılaşmanın tamamında sahaya on birde çıktı. Sarı-kırmızılı formayı 523 dakika giyen 32 yaşındaki santrfor 3’üncü haftada 2-2 sona eren Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında gol atabildi.
Hırvatistan’ın Gorica ekibinden gelen Ndiaye ise 6 maçta oynamasına rağmen hiç on birde sahaya çıkmadı. Senegalli futbolcu toplamda 82 dakika süre alıp gol sevinci yaşayamadı.
Kocaelispor’dan gelen Burak ise teknik direktör İlhan Palut tarafından şu ana kadar hiç düşünülmedi. Burak 6 maçta da forma giymedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
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