Göztepe'nin golcü hedefi Khouma Babacar

İngiliz forveti Cameron Jerome ile yola devam etmeyecek sarı-kırmızılarda Lokomotiv Moskova'dan Portekizli golcü Eder ve Udinese'den Polonyalı santrfor Teodorczyk'in ardından İtalya Seri A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da gündeme geldi.
Az ama öz transfer yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil'in kaliteli bir golcüyü takıma kazandıracağı bildirildi. Eder, Teodorczyk ve Babacar gibi isimlerle ilgilenen Göztepe'de listenin genişlemesi bekleniyor.
İlk olarak İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'da tanınmaya başlayan Senegalli Babacar, bu ülkede Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce'de forma giydi. Bir dönem İspanya'nın Racing Santander takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı. Kariyerinde 252 müsabakaya çıkan Babacar 69 gol attı.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.
Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.
Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.
Galatasaray'da yönetim dev bir ekonomik plana imza atmak üzere. Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek.