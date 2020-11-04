Göztepe'nin forvetleri yine umut vermedi

Geçen sezon Cameron Jerome, Eren Derdiyok, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek'ten beklenen performansı göremeyen Göztepe, bu sene de Brown Ideye, Cherif Nidaye ve Burak Süleyman'da şu ana kadar umduğunu bulamadı. Geçen sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı giyen Eren 5 Süper Lig maçına çıkıp hiç gol atamadı. Tecrübeli golcüyle devre arasında yollar ayrıldı.
İngiliz forvet Jerome 22 karşılaşmada yalnızca 3 gol atabildi. Devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından transfer edilen Polonyalı golcü Wilczek de 14 müsabakada yalnızca 1 penaltı golüne imza atabildi. Deniz Kadah da yine sezona gol atamadan tamamladı. Göztepe'nin bu sezon başında yenilediği forvet hattında sadece Ideye 1 kez rakip ağları sarsabilirken, Ndiaye 6 karşılaşmada sevinç yaşayamadı. Kocaelispor'dan gelen Burak Süleyman ise 1 dakika bile forma giyemedi. Forvette zaman zaman görev yapabilen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni ise sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Geride kalan 6 maçta da forma giyemeyen Napoleoni'nin iyileşmeye başladığı ve en kısa zamanda sahalara döneceği kaydedildi.
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