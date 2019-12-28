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  3. Göztepe'nin ardından Konyaspor da Miroslav Stoch için çalışmalara başladı

Göztepe'nin ardından Konyaspor da Miroslav Stoch için çalışmalara başladı

Göztepe'nin ardından Konyaspor da Miroslav Stoch için çalışmalara başladı

Sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Konyaspor, ligin ikinci devresinde bambaşka bir görüntüde olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ara transferi oldukça haraketli geçirecek olan Yeşil-Beyazlılar, en az 5-6 takviye yapacak. Gündemdeki isimlerden birinin de Stoch olduğu öğrenildi.

PAOK’tan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Slovak yıldız için Konyaspor Yönetimi çalışmalara başladı.

Özellikle teknik direktör Aykut Kocaman’ın, Fenerbahçe’den eski öğrencisini istediği öğrenildi. Stoch ile bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe de yakından ilgileniyor.

(Fanatik)

 


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