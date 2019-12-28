Göztepe'nin ardından Konyaspor da Miroslav Stoch için çalışmalara başladı

PAOK’tan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Slovak yıldız için Konyaspor Yönetimi çalışmalara başladı.

Özellikle teknik direktör Aykut Kocaman’ın, Fenerbahçe’den eski öğrencisini istediği öğrenildi. Stoch ile bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe de yakından ilgileniyor.

(Fanatik)