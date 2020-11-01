Göztepe'nin acı günü! Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali'yi, Ali Kaygusuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali'ye Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yaz ayı transfer döneminde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, devre arasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'ya parçalıyı giydirmek için girişimlere başladı bile.
Göztepe Kulübü, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un vefat ettiğini bildirdi.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu, maçta kaleye şut dahi çekemedi.
Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi. Genç yetenek, 8 haftada 7 gole ulaştı.
Yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig'in ilk 6 haftasında tam 24 futbolcuya süre verdi. Altay Bayındır, Caner Erkin ve Luiz Gustavo, 6 haftada da görev alan isimler olarak dikkat çekti.
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Liverpool ve Milan'ın radarında olan milli stoperimiz Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.