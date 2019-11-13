Göztepe'den yılın transfer sürprizi: Loic Remy

Süper Lig'de bu sezon iyi futbolunu bir türlü skora yansıtamayan ve gol yollarında büyük problemler yaşayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Eren Derdiyok ve Jerome'den bir türlü verim alamayan iki yıldız isim üzerinde duruyor. Kulübe yakın çevreler Göztepe'nin Fransa'da Lille forması giyen Loic Remy'yi transfer etmek için temasa geçtiğini iddia etti.

Fransız futbolcunun Lille ekibiyle sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Göztepe'nin elini güçlendiriyor. Göztepe yönetiminin bir diğer hamlesi de daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes oldu. Yönetim 2. yarıda hizmete girmesi beklenen Gürsel Aksel Stadı'nı iki ünlü yıldız ile açmayı planlıyor. Krasnodar'da forma giyen Fernandes de İzmir ekibinde oynamayı çok istediğini bildirmişti.

GOLCÜLER SINAVDA

Fernandes ve Loic Remy'nin Göztepe'ye gelmesi halinde Eren, Jerome, Deniz ve Ege ile birlikte takımdaki golcü sayısı 5'e yükselecek. Bu durumda bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Göztepeli 4 futbolcunun kaderi ise kalan maçlardaki performansı ile belli olacak.

(Yeni Asır)