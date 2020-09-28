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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:51
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Göztepe'den Valter Birsa'ya teklif

Göztepe'den Valter Birsa'ya teklif

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Yeni Asır

Göztepe, İtalya Serie A ekibi Cagliari ile sözleşmesi sona eren Slovenyalı on numara Valter Birsa'yı da gündeme alarak teklif yaptı.

Süper Lig'de ilk üç haftayı yenilgisiz olarak 5 puanla geçen Göztepe'de yönetim transferde bombaları patlatıyor. Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaşma sağlayıp transferi imza aşamasına getiren sarı-kırmızılı yönetim orta alana bir takviye daha yapacak. Yeni alınan Obinna Nwobodo'nun hesapta olmayan sakatlığı üzerine harekete geçen yönetim, arayışlarını İtalya'ya çevirdi.

BİRSA'YLA İLK TEMASLAR YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, Çizme'de Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen sözleşmesi sona eren Valter Birsa'yı da gündemine ekledi. Göz-Göz yönetimi 34 yaşındaki tecrübeli 10 numaraya menajeri kanalıyla ulaşarak teklifini iletti.

Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A ekiplerinden de teklifler alan Slovenyalı tecrübeli orta saha oyuncusu yönetimin verdiği teklife olumlu yaklaşırken maddi detaylar için hafta içinde bir video konferans gerçekleştirilecek. Yönetimin en kısa sürede 34 yaşındaki yıldız oyuncu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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