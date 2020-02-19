Göztepe'den 'tekrar' yanıtı: Karşılaşma sahada oynandı ve bitti

Göztepe Kulübü Başkanvekili Talat Papatya, Beşiktaş karşısında 2-1 kazandıkları ve siyah-beyazlı ekibin "kural hatası" olduğunu ileri sürdüğü Süper Lig maçının kendileri için geride kaldığını söyledi.

Göztepe Kulübü Başkanvekili Talat Papatya, Beşiktaş karşısında 2-1 kazandıkları ve siyah-beyazlı ekibin "kural hatası" olduğunu ileri sürdüğü Süper Lig maçının kendileri için geride kaldığını söyledi.

Yazılı açıklamada bulunan Talat Papatya, Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'in raporunun ellerinde olmadığını ancak uzun süredir bir algı operasyonu çalışması yapıldığını kaydetti.

Maç tekrarının dünyada oldukça ender görülen bir karar olduğunu belirten Papatya, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki böyle bir pozisyon nedeniyle maç tekrarının emsali yoktur. Gelişen teknolojilerle birlikte böyle bir tekrar yapılması oldukça komik ve futbolun ruhuna aykırıdır. Bu konuda yapılmaya çalışılan algı operasyonu maalesef ki halen sürmektedir. Her zaman dediğimiz gibi, maç sahada kazanılır. Karşılaşma sahada oynanmış ve bitmiştir. Süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve hala konuşuluyor olması çok anlamsız."

Papatya, müsabakadaki bir pozisyonun bu noktalara getirilmesinin gereksiz olduğunu savunarak, "Maçlar yeşil sahada oynanır, sonunda hakemin düdüğü çalar ve iş biter. Sonuç olarak sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 19. haftasındaki Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilen Beşiktaş Kulübü, dün söz konusu karşılaşmada görev alan hakemlerin, yanlış rapor tuttukları iddiasıyla TFF Etik Kuruluna sevkini talep etmişti.