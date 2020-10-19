Göztepe'den hakem eleştirisi: Yediğimiz ilk 2 golde hatalı karar verildi

Mücadelede Göztepe aleyhine ciddi hakem hatalarının yapıldığını ifade eden Talat Papatya, “Yediğimiz ilk golde Fenerbahçeli Ozan Tufan’ın oyuncumuz Halil’e bariz faulü var. Pozisyonun ardından Fenerbahçe’ye penaltı çalındı. Yediğimiz ikinci golde de top kornere değil auta gitti. Hakem korner pozisyonundan emin olamadı. Vücut dili dahi emin olmadığını gösteriyordu. Yan hakem de tereddüt etti. Kurallar şunu söylüyor: ‘Kornerden emin değilseniz, aut kararı vereceksiniz.’ Ne olduğu belli olmayan kararla kalemizde golü görüyoruz. Topun kornere çıkıp çıkmadığından emin değilseniz inisiyatif alamazsınız” diye konuştu.
Maç içinde Obinna Nwobodo ve Ozan Tufan arasındaki mücadelede yine Göztepe’nin aleyhine karar verildiğini anlatan Papatya, “Faula maruz kalan yine bizim oyuncumuz oluyor, ancak kartı Nwobodo görüyor. Gustavo’nun bariz iki kart görmesi gereken pozisyon var. Oyuncumuzun ayağına basıyor ve sadece birinde sarı kart görüyor. Toplam 21 faul yapılmış ve bunun 8’i bizim aynı oyuncumuza. Attığımız ikinci golde ise hakem 2 dakika orta sahaya gelmedi. Rakip takım, ‘Biz yendiğimiz maçta dahi hakemi eleştiririz’ algısı yapıyor. Biz Göztepe Spor Kulübü olarak genç ve yeni hakemlerimizi destekliyoruz. Ancak genç hakemlerimiz bu çarpık ve bozuk düzene uymasın” yorumunu yaptı.
Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslan'da hedef, son iki maçta kaybedilen 5 puanın ardından bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak yeni başlangıç yapmak.
Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen mini kamp döneminde takım kurgusunda çeşitli denemeler yapan Sergen Yalçın, memnun kaldığı çift forvet sistemini dünkü idmanda da sürdürdü. Aboubakar ve Larin'li sistemden istediği verimi alan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, uygulama için Denizlispor maçını bekliyor.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında forvet transferi yapacaklarını açıklamasının ardından Siyah-Beyazlı yönetim, bonservisi Guangzhou'da bulunan Alan Carvalho'nun menajeriyle temasa geçti. Çin ekibine 1,5 yıllık kiralama teklifi sunulurken oyuncunun maaşının tamamı da karşılanacak.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.