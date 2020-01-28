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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 15:33
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  • 28 Ocak 2020 Salı 15:33

Göztepe'den Beşiktaş'ın 'kural hatası' başvurusuna cevap: Trajikomik bir durum

Göztepe'den Beşiktaş'ın 'kural hatası' başvurusuna cevap: Trajikomik bir durum

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Göztepe'de başkan vekili Talat Papatya, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ettiği mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın rakibinin attığı ikinci golden önce kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

"TRAJİKOMİK BİR DURUM"

Papatya, Beşiktaş'ın federasyona yaptığı başvuru trajikomik olarak yorumlarken, "Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-1 galibiyetimiz ile sona eren karşılaşmayla ilgili rakibimizin maçın tekrarlanmasına yönelik yaptığı başvurunun ardından aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu tür kural hatalarıyla maç tekrarı Avrupa ülkelerinde çok nadir rastlanan bir durumdur. Bir çok ülkede daha önce kural hatasından böyle bir maç tekrarı yaşanmamıştır. 62 yıllık lig tarihimizde ise 4 kere maç tekrarı yapılmış, bu tekrarlar fahiş hakem hatalarının ardından gerçekleşmiştir. Pazar günü oynadığımız karşılaşmada ise futbolcu sağlığının tehlikede olduğu bir anda maçın hakemi sağlık gerekçesiyle oyunu durdurmuş ve ardından takdir hakkını kullanarak topu takımımıza vermiştir. Bu olayın ardından tam 1,5 dakika sonra ise gol olmuştur. Bu süreçte top mesafe kat etmiş, yapılan faul üzerine oyun durmuş ve yeniden başlamıştır. 1,5 dakika içinde aynı şekilde biz de topu kaptırabilir ve gol yiyebilirdik. Bunun ardından gidip maç tekrarı için başvuru mu yapacaktık? Bu gerçekten trajikomik bir durumdur. Böyle bir gerekçeyle maç tekrarı gerçekleşirse Türkiye'de her maçın tekrarı için ihtimal doğar ve bu yönetilebilir bir durum değildir. Yeni stadındaki ilk maçında hakkıyla galibiyet alan kulübümüz Denizlispor maçına konsantre olmuş bir halde hazırlıklarına devam etmektedir" dedi.

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