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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 16:27
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 16:33

Göztepe'de yüzler gülüyor: 'Çok değerli bir galibiyet'

Göztepe'de yüzler gülüyor: 'Çok değerli bir galibiyet'

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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor galibiyetinden dolayı futbolcularını kutladı.

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, oyuncularını tebrik etti.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konyaspor maçının dengeli başladığını ancak ilk yarım saatlik bölümde net pozisyonlar bulduklarını belirtti. Bir anlık talihsizlik sonucu geriye düştüklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu golün reaksiyonunu hemen 5 dakika sonra vermemiz oyunun geri kalan dakikaları için çok değerliydi. İkinci yarıda takımım oyunun bütün kontrolünü eline aldı. Rakibimize pozisyon vermezken, pas ve geçiş oyunlarını da çok iyi oynadık. Birçok pozisyon bulduk, bunun sonucunda çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele edip gerçekten iyi bir futbol oynayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi Konya'da da yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

İkinci devrede kayıpsız

Ligde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenen Göztepe, sezonun ikinci yarıda çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

22. haftayı 33 puanla 8. sırada geçen Göztepe, 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Son haftalardaki formuyla dikkati çeken Serdar Gürler, dün attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Halil Akbunar'ın da 5. golüne ulaştığı sarı-kırmızılı ekipte Andre Castro ise 3. golünü kaydetti.

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