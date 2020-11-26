Göztepe'de transfer harekatı! Başkan devreye girdi...

Yeni Asır

Süper Lig'de kanat organizasyonlarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte kurmaylar bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Ganalı orta saha Andre Ayew'i gündeme aldı.

Süper Lig'de 9. hafta İzmir'de ağırladığı Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes alan Göztepe'de yönetim transfer harekatına başladı. Bu sezon sol kanatta forma giyen Zlatko Tripic'ten istediği verimi alamayan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde önceliği bu bölgeye verecek. Teknik direktör İlhan Palut ile bir görüşme gerçekleştiren kurmaylar, sol kanat transferi için yönünü İngiltere'ye çevirdi. Sarıkırmızılılar, Championship'te mücadele eden Swansea'de forma giyen Andre Ayew'i de listesine ekledi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Ganalı 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye ve ligi tanıması da Göztepe'nin transfere yoğunlaşmasını sağladı. Listede eski bir Fenerbahçeli olan Miroslav Stoch'u da bulunduran Göz- Göz yönetimi, Ayew'i ise ilk sıraya yerleştirdi. Ancak tecrübeli sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesinin yıl sonuna kadar devam etmesi sarı-kırmızılı ekibin önünde önemli bir engel olarak duruyor.

BAŞKAN SEPİL DEVREYE GİRDİ

Transferle Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in ilgilendiği, futbolcu ve menajeri ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Başkan Sepil'in İngiliz ekibi Swansea'den bonservis konusunda kolaylık isteyeceği ve az maliyetle transferi noktalamak istediği bildirildi.