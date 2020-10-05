Göztepe'de Palut kadroyu hiç bozmadı

DHA

Süper Lig'de ilk 4 haftayı namağlup 6 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut kadroda istikrarı seçti.

Geride kalan 4 maçta Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda genç teknik adam ilk 11'ini hiç bozmadı. Tüm müsabakalara İrfancan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Tripic, Halil ve Ideye tertibiyle başlayan İlhan Palut, maçın gidişatına göre rotasyon yaptı. Göztepe'nin sezon başında Adanaspor'dan kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki kaleci İrfancan, stoper Alpaslan, sağ bek Murat ve orta saha Soner tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı.

Bu 4 oyuncudan sonra en çok süreyi 356 dakikayla diğer stoper Atınç elde etti. Kanat oyuncusu Halil 350, Tripic ve Ideye 343, sol bek Berkan 329, orta sahalar Yalçın 306 ve Mossoro 257 dakika oynadı. Oyuna sonradan dahil olan futbolculardan ise yeni transfer Kubilay en fazla sahada kalan isim oldu. Hatayspor'dan gelen 26 yaşındaki orta saha 88 dakika boyunca formayı giydi. Burekovic 49, Guilherme ve Ndiaye 45, Poko 7 ve Titi de 6 dakika mücadele etti. Göztepe’de yeni transferlerden Nwobodo, Megyeri, Mihojevic, Kerim ve Burak ise henüz siftah yapamadı. Takımın önemli kozlarından İtalyan oyuncu Napoleoni de sakatlığından dolayı hiçbir maçta görev alamadı. Gözden düşen sağ bek Gassama da yine İlhan Palut tarafından düşünülmedi.