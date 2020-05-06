Göztepe'de koronavirüs testlerinin tamamının sonucu negatif

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yapıyor.

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası... Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası... Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, alternatif isimleri de gündeminde tutuyor. Belçika basınına göre Sarı-Lacivertliler, bir başka Hırvat teknik adam Ivan Leko'yla da ilgileniyor. 4,5 ay önce Al-Ain'den ayrılan 42 yaşındaki antrenör şu an boşta.

Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama... Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama... Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye'de futbol ligleri 12-13-14 Haziran'da başlayacak. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler, "Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports şifresiz mi olacak?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.