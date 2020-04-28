Göztepe'de kalmak isteyen Beto'ya yönetimden 2 yıllık yeni sözleşme

Eski kulübü Sportin Lizbon'un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Beto'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı.
Başkan Mehmet Sepil'in en kısa süre içinde Beto ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi. Kariyerinde ülkesinin Porto ve İspanya'nın Sevilla takımlarıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran Beto Pimparel, Portekiz Milli Takım'da 14 maça çıktı. Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda gelen tecrübeli eldiven Süper Lig'de 87 müsabakaya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp kalesinde güven verdi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Fenerbahçe, kadrosundaki oyuncuları elden çıkarmaya hazırlanan Newcastle United'ı yakın takibe aldı. Sarı Lacivertliler, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu transfer etmek için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.